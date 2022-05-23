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Война в Украине подтолкнула к рекорду: ООН насчитала более 100 млн беженцев в мире

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 мая 2022, 04:36
Война в Украине подтолкнула к рекорду: ООН насчитала более 100 млн беженцев в мире
фото: Getty Images

Более 100 миллионов человек были вынуждены покинуть собственные дома, убегая от насилия, конфликтов, преследований и нарушений прав человека.

Источник: Reuters со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев

Детали: Война в Украине была одним из факторов, побуждавших миллионы людей к бегству, сообщили в Агентстве и добавили, что затяжной конфликт в таких странах, как Эфиопия и Демократическая Республика Конго, тоже являются факторами, вызывающими большое количество беженцев.

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"Это рекорд, который никогда не следовало устанавливать, – отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в заявлении, посланном журналистам. – Это должно служить тревожным звонком…"

Данные Агентства ООН включают беженцев, искателей убежища и перемещающихся в пределах своих стран.

На прошлой неделе организация заявила, что количество перемещенных лиц в своих странах к концу прошлого года достигло рекорда около 60 миллионов человек.

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Гранди призвал действовать для устранения причин перемещения, заявляя, что гуманитарная помощь устраняет только последствия.

Темы: ООНбеженцы
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