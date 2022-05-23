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У Харкові від обстрілу постраждав храм, у Чугуївському районі горіли будинки й кафе

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 07:41

За добу з 22 до 23 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС гасили дві пожежі, спричинені обстрілами, зокрема у самому Харкові та в Чугуївському районі області. 

Джерело: оперативна інформація ГУ ДСНС у Харківській області станом на 7-му ранку понеділка 23 травня

Деталі: 22 травня о 12:40 уламок ворожого снаряду потрапив до приватного будинку у Київському районі Харкова. В результаті загорілись домашні речі. 

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Рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували дане загоряння на площі біля 1,5 кв м, не попустивши його поширення.

Також працівники ДСНС виїздили до Київського району Харкова, бо від обстрілу о пів на першу дня постраждали приватні оселі та православний храм, у якому рятувальники проводили роботи з демонтажу віконних рам та скла.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованому будинку Салтівського району Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на 23 травня, о 01:55, стався обстріл одного з населених пунктів Чугуївського району. Там зайнялись відразу 4 приватних оселі, 2 господарчі споруди, магазин та кафе на загальній площі біля 400 кв м. 

Із цією пожежею боролись рятувальники 50-ї пожежно-рятувальної частини та змогли повністю подолати її о 04:50.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, із яких: на ліквідацію пожеж – загалом 10, на аварійно-рятувальні роботи – 1, для надання допомоги населенню та співробітникам поліції – 6 тощо.

Теми: ХарківХарківська областьвійнапожежа
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