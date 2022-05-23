Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові від обстрілу постраждав храм, у Чугуївському районі горіли будинки й кафе

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 07:41

За добу з 22 до 23 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС гасили дві пожежі, спричинені обстрілами, зокрема у самому Харкові та в Чугуївському районі області. 

Джерело: оперативна інформація ГУ ДСНС у Харківській області станом на 7-му ранку понеділка 23 травня

Деталі: 22 травня о 12:40 уламок ворожого снаряду потрапив до приватного будинку у Київському районі Харкова. В результаті загорілись домашні речі. 

Рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували дане загоряння на площі біля 1,5 кв м, не попустивши його поширення.

Також працівники ДСНС виїздили до Київського району Харкова, бо від обстрілу о пів на першу дня постраждали приватні оселі та православний храм, у якому рятувальники проводили роботи з демонтажу віконних рам та скла.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованому будинку Салтівського району Харкова.

У ніч на 23 травня, о 01:55, стався обстріл одного з населених пунктів Чугуївського району. Там зайнялись відразу 4 приватних оселі, 2 господарчі споруди, магазин та кафе на загальній площі біля 400 кв м. 

ВІДЕО ДНЯ

Із цією пожежею боролись рятувальники 50-ї пожежно-рятувальної частини та змогли повністю подолати її о 04:50.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, із яких: на ліквідацію пожеж – загалом 10, на аварійно-рятувальні роботи – 1, для надання допомоги населенню та співробітникам поліції – 6 тощо.

Теми: ХарківХарківська областьвійнапожежа
Головне сьогодні

Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Усі новини...
Харків
Харків: з-під 98 завалів рятувальники витягли 150 тіл
На Харківщині 8 людей поранено від російських обстрілів, 5 з них - жителі Харкова
Терехов обіцяє перейменувати проспект Жукова, який раніше захищав
Останні новини
23:48
Найближчі тижні будуть складними – президент
23:24
Зеленський про обмін полонених: Світ має не вмовляти Росію, а тиснути
23:06
Дніпропетровщина: 4 ракетних удари, пошкоджено залізничну інфраструктуру
22:53
відеоСєвєродонецьк: ССО показали, як знищують ворогів з малих дронів
22:39
РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів - Повітряні сили
22:28
Донбас без газу, виступи в Давосі: економічні підсумки дня
22:26
На сході ЗСУ відбили 16 атак, знищили 38 одиниць ворожої техніки
22:23
фото"Усе наше життя тут знищено". Як чернігівці повертаються додому
22:06
Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства
22:00
Банківський сектор залишається операційно прибутковим
Усі новини...