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В Харькове от обстрела пострадал храм, в Чугуевском районе горели дома и кафе

Елена РощинаПонедельник, 23 мая 2022, 07:41

За сутки с 22 по 23 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС тушили два пожара, вызванных обстрелами, в том числе в самом Харькове и Чугуевском районе области.

Источник: оперативная информация ГУ ГСЧС в Харьковской области по состоянию на 7 утра понедельника 23 мая

Детали: 22 мая в 12:40 обломок вражеского снаряда попал в частный дом в Киевском районе Харькова. В результате загорелись домашние вещи.

Спасатели 22-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали данное возгорание на площади около 1,5 кв. м, не допустив его распространения.

Также работники ГСЧС выезжали в Киевский район Харькова, потому что от обстрела в полпервого дня пострадали частные дома и православный храм, в котором спасатели проводили работы по демонтажу оконных рам и стекла.

Аварийно-спасательные работы проводились в разрушенном здании Салтовского района города Харькова.

В ночь на 23 мая, в 01:55, произошел обстрел одного из населенных пунктов Чугуевского района. Там загорелись сразу 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кафе на общей площади около 400 кв.

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С этим пожаром боролись спасатели 50-й пожарно-спасательной части и смогли полностью преодолеть его в 04:50.

Всего за сутки спасатели совершили 19 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров – всего 10, на аварийно-спасательные работы – 1, для оказания помощи населению и сотрудникам полиции – 6 и т.п.

Темы: ХарьковХарьковская областьвойнапожар
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