Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли на Луганщині: пошкоджено 70 будинків, померла раніше поранена дитина

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 07:55
Обстріли на Луганщині: пошкоджено 70 будинків, померла раніше поранена дитина
зруйнований росіянами будинок на Луганщині, фото: ОВА

У Луганській області за добу росіяни влучили у 70 будинків.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Учора (22 травня – ред.) також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд.

Реклама:

Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках.

Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані".

"Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду.

ВІДЕО ДНЯ

Крім названих вище, це 13 будинків в Золотому, чотири – в Нирковому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському".

"…в реанімації Дніпра померла дитина з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому".

Деталі: Гайдай уточнив, що у Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку.

Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: