Обстріли на Луганщині: пошкоджено 70 будинків, померла раніше поранена дитина

У Луганській області за добу росіяни влучили у 70 будинків.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Учора (22 травня – ред.) також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд.

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Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках.

Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані".

"Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду.

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Крім названих вище, це 13 будинків в Золотому, чотири – в Нирковому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському".

"…в реанімації Дніпра померла дитина з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому".

Деталі: Гайдай уточнив, що у Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку.

Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.