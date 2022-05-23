Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли на Луганщині: пошкоджено 70 будинків, померла раніше поранена дитина

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 07:55
зруйнований росіянами будинок на Луганщині, фото: ОВА

У Луганській області за добу росіяни влучили у 70 будинків.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Учора (22 травня – ред.) також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд.

Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках.

Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані".

"Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду.

Крім названих вище, це 13 будинків в Золотому, чотири – в Нирковому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському".

ВІДЕО ДНЯ

"…в реанімації Дніпра померла дитина з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому".

Деталі: Гайдай уточнив, що у Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку.

Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Усі новини...
Луганська область
Нацгвардійці показали знищення ворожого "Тюльпана"
На Луганщині змінюють час комендантської години
Окупанти наступали на Сєвєродонецьк з 4 напрямків, але отримали відсіч – Гайдай
Останні новини
23:48
Найближчі тижні будуть складними – президент
23:24
Зеленський про обмін полонених: Світ має не вмовляти Росію, а тиснути
23:06
Дніпропетровщина: 4 ракетних удари, пошкоджено залізничну інфраструктуру
22:53
відеоСєвєродонецьк: ССО показали, як знищують ворогів з малих дронів
22:39
РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів - Повітряні сили
22:28
Донбас без газу, виступи в Давосі: економічні підсумки дня
22:26
На сході ЗСУ відбили 16 атак, знищили 38 одиниць ворожої техніки
22:23
фото"Усе наше життя тут знищено". Як чернігівці повертаються додому
22:06
Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства
22:00
Банківський сектор залишається операційно прибутковим
Усі новини...