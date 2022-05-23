Обстрелы на Луганщине: повреждено 70 домов, умер ранее раненый ребенок
В Луганской области за сутки россияне попали в 70 домов.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Прямая речь: "Вчера (22 мая – ред.) также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд.
Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах.
Мощные удары неоднократно выдерживал Новодружеск, однако 28 домов там тоже разрушены.
"В общей сложности за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда.
Кроме названных выше, это 13 домов в Золотом, четыре – в Почечном, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горном".
"…в реанимации Днепра умер ребенок из Привилегии, который попал под обстрел две недели назад".
Детали: Гайдай уточнил, что в Северодонецке россиянами повреждены пять многоэтажек и торговые площади рынка.
Ранение получил пожилой мужчина, которого полицейские своевременно доставили в больницу.