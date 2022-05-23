Обстрелы на Луганщине: повреждено 70 домов, умер ранее раненый ребенок

В Луганской области за сутки россияне попали в 70 домов.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Вчера (22 мая – ред.) также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд.

Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах.

Мощные удары неоднократно выдерживал Новодружеск, однако 28 домов там тоже разрушены.

"В общей сложности за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда.

Кроме названных выше, это 13 домов в Золотом, четыре – в Почечном, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горном".

ВИДЕО ДНЯ

"…в реанимации Днепра умер ребенок из Привилегии, который попал под обстрел две недели назад".

Детали: Гайдай уточнил, что в Северодонецке россиянами повреждены пять многоэтажек и торговые площади рынка.

Ранение получил пожилой мужчина, которого полицейские своевременно доставили в больницу.