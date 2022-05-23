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Українці продовжують активно повертатися з-за кордону – ДПСУ

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 09:49
Українці продовжують активно повертатися з-за кордону – ДПСУ
фото: дпсу

За даними Державної прикордонної служби, тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається. За минулу добу прибули понад 47 тисяч осіб, з них майже 44 тисячі – українці.

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З України минулої доби вибули понад 32 тисячі осіб. Понад 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Передісторія: 18 травня прикордонники повідомили, що потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищував потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.

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Теми: Прикордонна службаукраїнцікордонвійна
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