Украинцы продолжают активно возвращаться из-за границы – ГПСУ

По данным Государственной пограничной службы, тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется.

Источник: ГПСУ

Детали: Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину пока сохраняется. За минувшие сутки прибыли более 47 тысяч человек, из них около 44 тысяч – украинцы.

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Оформлено 162 грузовика с гуманитарной помощью.

Из Украины за минувшие сутки выбыли более 32 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Предыстория: 8 мая пограничники сообщили, что поток на въезд в Украину через западную границу восемь дней после 9 мая превышал поток на выезд, демонстрируя рекордные показатели с начала войны.