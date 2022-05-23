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На Путіна були замахи – керівник ГУР Буданов

"Українська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 13:59
Володимир Путін, фото ТАСС

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України. 

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді" 

Пряма мова: "На Путіна були замахи…

На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було. 

Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце".

Деталі: Повністю розмову з керівником військової розвідки читайте 24 травня на УП. 

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін потрапив у глухий кут: він не може ані припинити війну проти України, ані виграти її.

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Теми: ПутінрозвідкаРосія
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