На Путіна були замахи – керівник ГУР Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "На Путіна були замахи…

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На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було.

Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце".

Деталі: Повністю розмову з керівником військової розвідки читайте 24 травня на УП.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін потрапив у глухий кут: він не може ані припинити війну проти України, ані виграти її.