На Путина были покушения – руководитель ГУР Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.

Источник: Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "На Путина были покушения…

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На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было.

Еще раз говорю, оно был неудачным. Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место".

Детали: Полностью разговор с руководителем военной разведки читайте 24 мая на УП.

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Недавно Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин зашел в тупик: он не может ни прекратить войну против Украины, ни выиграть ее.