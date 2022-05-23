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На Путина были покушения – руководитель ГУР Буданов

"Украинская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 13:59
Владимир Путин, фото ТАСС

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.

Источник: Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "На Путина были покушения…

На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было.

Еще раз говорю, оно был неудачным. Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место".

Детали: Полностью разговор с руководителем военной разведки читайте 24 мая на УП.

Недавно Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин зашел в тупик: он не может ни прекратить войну против Украины, ни выиграть ее.

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Темы: ПутинразведкаРосcия
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