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Вдвічі зросла кількість українців, хто підтримує право володіння вогнепальною зброєю – соціологія

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 14:58
Вдвічі зросла кількість українців, хто підтримує право володіння вогнепальною зброєю – соціологія
ФОТО: PIXABAY

В умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами – тепер таких майже 60%.

Джерело: соціологічна група "Рейтинг"

Деталі: Наразі таку ініціативу підтримують 58%, не підтримують – 39%, таким чином вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників.

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Прихильників "озброєння" громадян більше серед мешканців центру країни, респондентів молодої та середньої вікової груп, чоловіків.

61% вважають, що масове озброєння громадян України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни. 36% – протилежної думки.

45% вважають, що створення юридичних умов для вільної купівлі вогнепальної зброї збільшить особисті свободи громадян, 40% – навпаки вважають, що свободи будуть ущемлені за таких умов.

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Водночас 58% побоюються, що вільна купівля вогнепальної зброї призведе до збільшення злочинності. Протилежної думки – 35%.

Близько 80% респондентів не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю до початку вторгнення Росії.

Тепер третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни – змінили думку на протилежну, а майже половина з них хочуть аби зброю мали члени родини.

Нагадаємо: 23 лютого, за день до війни Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України.

Теми: зброявійнасоціологія
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