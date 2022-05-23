Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вдвічі зросла кількість українців, хто підтримує право володіння вогнепальною зброєю – соціологія

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 14:58
ФОТО: PIXABAY

В умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами – тепер таких майже 60%.

Джерело: соціологічна група "Рейтинг"

Деталі: Наразі таку ініціативу підтримують 58%, не підтримують – 39%, таким чином вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників.

Прихильників "озброєння" громадян більше серед мешканців центру країни, респондентів молодої та середньої вікової груп, чоловіків.

61% вважають, що масове озброєння громадян України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни. 36% – протилежної думки.

45% вважають, що створення юридичних умов для вільної купівлі вогнепальної зброї збільшить особисті свободи громадян, 40% – навпаки вважають, що свободи будуть ущемлені за таких умов.

Водночас 58% побоюються, що вільна купівля вогнепальної зброї призведе до збільшення злочинності. Протилежної думки – 35%.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 80% респондентів не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю до початку вторгнення Росії.

Тепер третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни – змінили думку на протилежну, а майже половина з них хочуть аби зброю мали члени родини.

Нагадаємо: 23 лютого, за день до війни Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України.

Теми: зброявійнасоціологія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі

Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії

Найближчі тижні будуть складними – президент

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

Усі новини...
зброя
У Байдена заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України
До Росії прибули фахівці з Сирії для розробки небезпечних бочкових бомб – the Guardian
У Німеччини, яка затягує постачання Україні бронетехніки, знайшли непотрібні їй Marder
Останні новини
07:33
Байден: війна в Україні є глобальною проблемою
07:20
Росіяни поставили "Іскандери" в Білорусі за 50 км від кордону України – Генштаб ЗСУ
06:41
Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі
05:53
МВФ: Війна РФ проти України затьмарила перспективи глобальної економіки
05:01
Ставленик Кремля проситиме РФ розмістити на Херсонщині російську військову базу
04:25
Окупанти вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя — ОВА
04:05
Британія шукає альтернативу GPS через ризики дій РФ
03:25
ОК "Південь": Росіяни спрямували цивільні авто по мінах, а тих, хто вижив — розстріляли
02:42
ISW: Росіяни мали незначний успіх біля Сєвєродонецька, але вони навряд чи зможуть взяти Бахмут
01:55
Венедіктова про воєнні злочини РФ: Вже 13 тисяч справ, 49 підозр
Усі новини...