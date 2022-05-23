Вдвое возросло количество украинцев, кто поддерживает право владения огнестрельным оружием – социология

В условиях войны более чем вдвое возросло количество тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами – теперь таких почти 60%.

Источник: социологическая группа "Рейтинг"

Детали: В настоящее время такую ​​инициативу поддерживают 58%, не поддерживают – 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.

Сторонников вооружения граждан больше среди жителей центра страны, респондентов молодой и средней возрастной групп, мужчин.

61% считают, что массовое вооружение граждан Украины огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны. 36% – противоположного мнения.

45% считают, что создание юридических условий для свободной покупки огнестрельного оружия увеличит личные свободы граждан, 40% – наоборот, считают, что свободы будут ущемлены в таких условиях.

В то же время 58% опасаются, что свободная покупка огнестрельного оружия приведет к увеличению преступности. Противоположного мнения – 35%.

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Около 80% респондентов не испытывали необходимости владеть огнестрельным оружием до начала вторжения России.

Теперь треть из тех, кто не хотел иметь оружие до войны – сменили мнение на противоположное, а почти половина из них хотят, чтобы оружие имели члены семьи.

Напомним: 23 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины.