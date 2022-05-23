На Луганщині евакуаційний автобус потрапив під обстріл окупантів

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що евакуаційний автобус потрапив під обстріл окупантів біля Врубівки.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл під Врубівкою. На щастя, всі цілі та вже в безпеці.

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Евакуація та завезення гумвантажів проходить вкрай важко, за день можливий лише один рейс. Охочих виїжджати більшає. Обстріли посилюються".

Деталі: Гайдай додав, що під обстрілами з Гірської громади все ж таки вдалося врятувати 18 людей.

Глава ОВА відзначив, що безпечних шляхів покинути область вже немає.