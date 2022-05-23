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В Луганской области эвакуационный автобус попал под обстрел оккупантов

Алена МазуренкоПонедельник, 23 мая 2022, 16:31
В Луганской области эвакуационный автобус попал под обстрел оккупантов
Фото: Гайдая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что эвакуационный автобус попал под обстрел оккупантов возле Врубовки.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Эвакуационный автобус с жителями Горной общины попал под обстрел под Врубовкой. К счастью, все целы и в безопасности.

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Эвакуация и завоз грузов помощи проходит крайне тяжело, за день возможен только один рейс. Желающих уезжать стало больше. Обстрелы усиливаются".

Детали: Гайдай добавил, что под обстрелами из Горной общины все же удалось спасти 18 человек.

 

Глава ОВА отметил, что безопасных путей покинуть область уже нет.

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Темы: Луганская областьэвакуацияобстрелРосcия
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