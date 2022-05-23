Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич повернувся в Україну.

Джерело: Шуфрич у коментарі УП

Пряма мова: "Вітаю в Україні! Як і обіцяв – повернувся".

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Деталі: Фото з прикордонного пункту пропуску на тлі українського прапору нардеп скинув у месенджер.

Джерело УП в правоохоронних органах підтвердило, що Шуфрич в'їхав до України через кордон з Румунією у понеділок.

Що передувало: 13 травня народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією. Він зазначив, що виїхав по сімейних справах, абсолютно законно, а також повідомив про свій від‘їзд керівництво Верховної Ради. Наредеп наголосив, що повернеться в Україну.