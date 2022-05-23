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Шуфрич вернулся в Украину

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 17:33

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич вернулся в Украину.

Источник: Шуфрич в комментарии УП

Прямая речь: "Приветствую в Украине! Как и обещал – вернулся".

Детали: Фото с пограничного пункта пропуска на фоне украинского флага нардеп сбросил в мессенджер.

 

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что Шуфрич въехал в Украину через границу с Румынией в понедельник.

Что предшествовало: 13 мая народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией. Он отметил, что выехал по семейным делам абсолютно законно, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. Наредеп подчеркнул, что вернется в Украину.

Темы: Шуфрич
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