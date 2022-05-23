Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шуфрич вернулся в Украину

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 17:33

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич вернулся в Украину.

Источник: Шуфрич в комментарии УП

Прямая речь: "Приветствую в Украине! Как и обещал – вернулся".

Реклама:

Детали: Фото с пограничного пункта пропуска на фоне украинского флага нардеп сбросил в мессенджер.

 

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что Шуфрич въехал в Украину через границу с Румынией в понедельник.

Что предшествовало: 13 мая народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией. Он отметил, что выехал по семейным делам абсолютно законно, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. Наредеп подчеркнул, что вернется в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Шуфрич
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Шуфрич
Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича
"Жеста доброй воли" от Шуфрича не будет. Что делать парламенту?
Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: