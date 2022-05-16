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Шуфрич покинув Україну, але обіцяє повернутись

Валентина Романенко, Роман КравецьПонеділок, 16 травня 2022, 19:02
Шуфрич покинув Україну, але обіцяє повернутись
Нестор Шуфрич. фото ОПЗЖ

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, Шуфрич у коментарі УП

Деталі: Джерело УП зазначило, що Шуфрич перетнув кордон "днями" через КПП "Порубне".

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Інших деталей наразі немає. УП звернулася через месенджери по коментар до самого нардепа. Згодом він підтвердив інформацію про виїзд.

Пряма мова: "Я виїхав у п‘ятницю, це правда. Виїхав по сімейних справах, абсолютно законно. Я є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також повідомив про свій від‘їзд керівництво Верховної Ради. До 23 травня повернуся назад".

Нагадаємо: Рішенням уряду на час дії воєнного стану заборонено виїзд з України чоловікам у віці 18-60 років. Хоча в цьому правилі є низка винятків.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Рішенням Верховної Ради в Україні заборонено діяльність проросійських партій, до яких належить і ОПЗЖ, чия фракція у парламенті днями офіційно перестала існувати.
  • На початку березня Шуфрича було затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Сам він заявив, що "робив селфі, щоб показати, що він у Києві".

Теми: ШуфричОПЗЖ
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