Шуфрич покинув Україну, але обіцяє повернутись

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, Шуфрич у коментарі УП

Деталі: Джерело УП зазначило, що Шуфрич перетнув кордон "днями" через КПП "Порубне".

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Інших деталей наразі немає. УП звернулася через месенджери по коментар до самого нардепа. Згодом він підтвердив інформацію про виїзд.

Пряма мова: "Я виїхав у п‘ятницю, це правда. Виїхав по сімейних справах, абсолютно законно. Я є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також повідомив про свій від‘їзд керівництво Верховної Ради. До 23 травня повернуся назад".

Нагадаємо: Рішенням уряду на час дії воєнного стану заборонено виїзд з України чоловікам у віці 18-60 років. Хоча в цьому правилі є низка винятків.

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