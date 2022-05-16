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Шуфрич покинув Україну, але обіцяє повернутись

Валентина Романенко, Роман КравецьПонеділок, 16 травня 2022, 19:02
Нестор Шуфрич. фото ОПЗЖ

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, Шуфрич у коментарі УП

Деталі: Джерело УП зазначило, що Шуфрич перетнув кордон "днями" через КПП "Порубне".

Інших деталей наразі немає. УП звернулася через месенджери по коментар до самого нардепа. Згодом він підтвердив інформацію про виїзд.

Пряма мова: "Я виїхав у п‘ятницю, це правда. Виїхав по сімейних справах, абсолютно законно. Я є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також повідомив про свій від‘їзд керівництво Верховної Ради. До 23 травня повернуся назад".

Нагадаємо: Рішенням уряду на час дії воєнного стану заборонено виїзд з України чоловікам у віці 18-60 років. Хоча в цьому правилі є низка винятків.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Рішенням Верховної Ради в Україні заборонено діяльність проросійських партій, до яких належить і ОПЗЖ, чия фракція у парламенті днями офіційно перестала існувати.
  • На початку березня Шуфрича було затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Сам він заявив, що "робив селфі, щоб показати, що він у Києві".

Теми: ШуфричОПЗЖ
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