Шуфрич покинув Україну, але обіцяє повернутись

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, Шуфрич у коментарі УП

Деталі: Джерело УП зазначило, що Шуфрич перетнув кордон "днями" через КПП "Порубне".

Інших деталей наразі немає. УП звернулася через месенджери по коментар до самого нардепа. Згодом він підтвердив інформацію про виїзд.

Пряма мова: "Я виїхав у п‘ятницю, це правда. Виїхав по сімейних справах, абсолютно законно. Я є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також повідомив про свій від‘їзд керівництво Верховної Ради. До 23 травня повернуся назад".

Нагадаємо: Рішенням уряду на час дії воєнного стану заборонено виїзд з України чоловікам у віці 18-60 років. Хоча в цьому правилі є низка винятків.

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