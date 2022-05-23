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На Харківщині ЗСУ звільнили вже 24 населені пункти – Залужний

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 18:26
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Харківщині Збройні сили України звільнили вже 24 населені пункти.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Дослівно: "На Харківщині звільнено 24 населені пункти".

Деталі: Залужний розповів, що в селі Кутузівка, яке було деокуповано на початку травня, близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них – 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років.

Що передувало: 19 травня повідомлялося, що з 5 травня підрозділи Збройних сил України звільнили з-під російської окупації 23 населені пункти Харківської області.

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Теми: Харківська областьвійна
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