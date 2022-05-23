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В Харьковской области ВСУ освободили уже 24 населенных пункта – Залужный

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 18:26
В Харьковской области ВСУ освободили уже 24 населенных пункта – Залужный
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 24 населенных пункта.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "На Харьковщине освобождены 24 населенных пункта".

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Детали: Залужный рассказал, что в селе Кутузовка, которое было деоккупировано в начале мая, около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них – 40 детей от 3 месяцев до 12 лет.

Что предшествовало: 19 мая сообщалось, что с 5 мая подразделения Вооруженных сил Украины освободили из-под российской оккупации 23 населенных пункта Харьковской области.

Темы: Харьковская областьвойна
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