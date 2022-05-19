За останні 2 тижні ЗСУ звільнили 23 населені пункти на Харківщині

Із 5 травня підрозділи Збройних сил України звільнили з-під російської окупації 23 населені пункти Харківської області.

Джерело: "Укрінформ" з коментарем бригадного генерала, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова

Пряма мова Громова: "На Харківському напрямку з 5 травня вже звільнено 23 населених пункти з-під російської окупації. Ворог намагається стримати наступ наших військ.

Росія не припиняє обстріли Чернігівської та Сумської областей, щоб відвернути наші сили від основних напрямків.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні бойових дій на сході нашої країни. Його декларована мета так званого другого етапу спеціальної операції залишається без змін – це окупація Донецької та Луганської областей в межах адміністративних кордонів.

Так, на даний час на Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Противник наносить вогневе ураження із застосування мінометів, артилерійських систем, РСЗВ при підтримці авіації з метою завдання втрат нашим військам, виснаження нашого особового складу, руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів".

Деталі: Генерал додав, що наразі тривають активні бої на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. За його словами, у ворога поступово вичерпується наступальний потенціал.

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На інших напрямках росіяни зберігають загрозу переходу в наступ, аби не допустити перекидання підрозділів ЗСУ.

Із акваторії Чорного й Азовського морів з кораблів Чорноморського флоту РФ існує ризик завдання ракетних ударів по містах України. Крім того, ворог здійснює провокаційні дії з угруповань флотом, імітуючи підготовку до висадки десанту.

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