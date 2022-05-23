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В Інгушетії підтвердили смерть на війні в Україні племінника заступника Шойгу

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 19:29
В Інгушетії підтвердили смерть на війні в Україні племінника заступника Шойгу
Адам Хамхоєв, ФОТО: THE MAGAS TIMES

Влада Республіки Інгушетія (РФ) підтвердила загибель на війні в Україні племінника заступника міністра оборони РФ Адама Хамхоєва.

Джерело: уряд Інгушетії

Дослівно: "В Інгушетії поховали капітана Адама Хамхоєва, який загинув в Україні під час спецоперації. Висловити співчуття рідним та близьким військовослужбовця приїхали спікер Народних Зборів республіки Магомет Тумгоєв із депутатами, перший заступник голови уряду Магомед Євлоєв, представники адміністрації глави та уряду регіону.

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Раніше на похороні побував заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, який є загиблому офіцеру рідним дядькам. Свої співчуття сім'ї загиблого висловили також представники сусідніх республік, Міноборони Росії, голова Дагестану Сергій Меліков".

Деталі: В уряді Інгушетії повідомили, що командир десантно-штурмової роти Хамхоєв загинув в Україні в ніч на 21 травня.

Що передувало: 21 травня російські ЗМІ повідомили, що на війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони РФ Адам Хамхоєв.

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Теми: Росіявійна
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