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РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу

Альона Мазуренко Субота, 21 травня 2022, 20:33
РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу
фото: The Magas Times

Російські ЗМІ повідомляють, що на війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони РФ Адам Хамхоєв.

Джерело: Meduza з посиланням на місцеві видання The Magas Times та "Фортанга" 

Деталі: Йдеться про загиблого командира десантно-штурмової роти капітана РФ Адама Хамхоєва. Про його смерть повідомило місцеве видання, посилаючись на "офіцерський корпус" Інгушетії.

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Інше місцеве видання пише з посиланням на джерело, що загиблий – племінник заступника міністра оборони Росії, колишнього голови Інгушетії Юнус-Бека Євкурова.

Зазначається, що Хамхоєв загинув у ніч проти 21 травня. За словами джерела, окупант був сином сестри Євкурова і той "допомагав йому, будував кар'єру".

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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