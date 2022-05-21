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РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу

Мазуренко Альона Субота, 21 травня 2022, 20:33
фото: The Magas Times

Російські ЗМІ повідомляють, що на війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони РФ Адам Хамхоєв.

Джерело: Meduza з посиланням на місцеві видання The Magas Times та "Фортанга" 

Деталі: Йдеться про загиблого командира десантно-штурмової роти капітана РФ Адама Хамхоєва. Про його смерть повідомило місцеве видання, посилаючись на "офіцерський корпус" Інгушетії.

Інше місцеве видання пише з посиланням на джерело, що загиблий – племінник заступника міністра оборони Росії, колишнього голови Інгушетії Юнус-Бека Євкурова.

Зазначається, що Хамхоєв загинув у ніч проти 21 травня. За словами джерела, окупант був сином сестри Євкурова і той "допомагав йому, будував кар'єру".

Нагадаємо:

  • Українські захисники повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого в Україні знищили майже 29 тисяч окупантів.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ окупує всю Луганщину, а також сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.
  • Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про плани захопити Луганщину нісенітницею. Шойгу, за словами Гайдая, не розуміє реального стану речей в російській армії.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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