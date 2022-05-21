РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу
Субота, 21 травня 2022, 20:33
Російські ЗМІ повідомляють, що на війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони РФ Адам Хамхоєв.
Джерело: Meduza з посиланням на місцеві видання The Magas Times та "Фортанга"
Деталі: Йдеться про загиблого командира десантно-штурмової роти капітана РФ Адама Хамхоєва. Про його смерть повідомило місцеве видання, посилаючись на "офіцерський корпус" Інгушетії.
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Інше місцеве видання пише з посиланням на джерело, що загиблий – племінник заступника міністра оборони Росії, колишнього голови Інгушетії Юнус-Бека Євкурова.
Зазначається, що Хамхоєв загинув у ніч проти 21 травня. За словами джерела, окупант був сином сестри Євкурова і той "допомагав йому, будував кар'єру".
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