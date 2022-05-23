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В Ингушетии подтвердили смерть на войне в Украине племянника зама Шойгу

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 19:29
В Ингушетии подтвердили смерть на войне в Украине племянника зама Шойгу
Адам Хамхоев, ФОТО: THE MAGAS TIMES

Власти Республики Ингушетия (РФ) подтвердили гибель на войне в Украине племянника заместителя министра обороны РФ Адама Хамхоева.

Источник: правительство Ингушетии

Дословно: "В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего в Украине в ходе спецоперации. Выразить соболезнования родным и близким военнослужащего приехали спикер Народного Собрания республики Магомет Тумгоев с депутатами, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, представители администрации Главы и Правительства региона.

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Ранее на похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов".

Детали: В правительстве Ингушетии сообщили, что командир десантно-штурмовой роты Хамхоев погиб в Украине в ночь на 21 мая.

Что предшествовало: 21 мая российские СМИ сообщили, что на войне против Украины погиб племянник заместителя министра обороны РФ Адам Хамхоев.

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Темы: Росcиявойна
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