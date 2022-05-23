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Ворог розгортає додаткові дивізіони С-400 в окупованому Криму

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 19:57

Російські загарбники розгортають у північно-західній частини окупованого Криму два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, з метою нарощування системи протиповітряної оборони, на території північно-західної частини тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400".

Деталі: Крім того, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 19 "комендатур".

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Теми: КримвійназброяРосія
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