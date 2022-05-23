Враг разворачивает дополнительные дивизионы С-400 в оккупированном Крыму
Понедельник, 23 мая 2022, 19:57
Российские захватчики разворачивают в северо-западной части оккупированного Крыма два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ
Дословно: "По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400".
Детали: Кроме того, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне создали 19 "комендатур".
ВИДЕО ДНЯ