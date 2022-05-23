Враг разворачивает дополнительные дивизионы С-400 в оккупированном Крыму

Российские захватчики разворачивают в северо-западной части оккупированного Крыма два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400".

Детали: Кроме того, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне создали 19 "комендатур".