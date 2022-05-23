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РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів - Повітряні сили

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 травня 2022, 22:39
РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів - Повітряні сили

Протиповітряна оборона України 23 травня знищила 7 російських цілей, ударна авіація – три десятки одиниць ворожої техніки.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил 

Дослівно: "Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.

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З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО".

Деталі: За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил знищила до 30 бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.

Винищувач Повітряних сил знищив крилату ракету. А підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили шість безпілотних літальних апаратів: п’ять "Орлан-10" та один типу "Гранат".

ВІДЕО ДНЯ

Загалом – сім повітряних цілей.

Теми: війна
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