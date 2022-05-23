Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ наращивает авиационное присутствие возле границ Украины - Воздушные силы

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 22:39
РФ наращивает авиационное присутствие возле границ Украины - Воздушные силы

Противовоздушная оборона Украины 23 мая уничтожила 7 российских целей, ударная авиация – три десятка единиц вражеской техники.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "Противник несколько наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.

Реклама:

С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожаюет наше ПВО".

Детали: За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Истребитель Воздушных сил уничтожил крылатую ракету. А подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили шесть беспилотных летательных аппаратов: пять Орлан-10 и один типа "Гранат".

ВИДЕО ДНЯ

В целом – семь воздушных целей.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: