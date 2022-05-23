РФ наращивает авиационное присутствие возле границ Украины - Воздушные силы

Противовоздушная оборона Украины 23 мая уничтожила 7 российских целей, ударная авиация – три десятка единиц вражеской техники.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "Противник несколько наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.

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С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожаюет наше ПВО".

Детали: За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Истребитель Воздушных сил уничтожил крылатую ракету. А подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили шесть беспилотных летательных аппаратов: пять Орлан-10 и один типа "Гранат".

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В целом – семь воздушных целей.