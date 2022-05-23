Зеленський про обмін полонених: Світ має не вмовляти Росію, а тиснути

Президент Володимир Зеленський назвав найважливішими гуманітарними завданнями України обмін полоненими, запобігання харчовій кризі у світі та допомогу українцям, примусово депортованим до РФ та окупованих нею територій.

Джерело: Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі

Пряма мова: "У нас декілька тисяч людей знаходяться в полоні після заблокованого Маріуполя, заблокованої "Азовсталі", вони вивезені. Окрім цього, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні… Ми маємо їх обміняти. Ми доєднали і ООН, і Швейцарію, і досвід ізраїльтян, і багато-багато країн".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що ці країни "намагаються розмовляти з Росією". За його словами, світ має не вмовляти Росію, а "тиснути політично через будь-які важелі – через потужний бізнес, через закриття цього бізнесу, через нафтове ембарго, погрози санкційні, бізнесові".

За словами президента, Україна готова "хоч завтра" обміняти полонених російських військових на українців.

Другим важливим гуманітарним завданням він назвав запобігання харчовій кризі у світі.

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"Буде дефіцит харчової продукції, через блокування всіх портів у нашій державі. Сьогодні заблоковано 22 мільйони тон зерна, соняшника, тощо. Заблоковано РФ, яка контролює повністю Чорне і Азовське узбережжя… Вся бізнес-еліта, політична еліта повинна робити заходи, щоб розблокувати це зерно, щоб воно було вивезено в країни Африки, Азії, щоб було людям що їсти", - сказав Зеленський.

"Якщо не буде політичних домовленостей з Росією через таких посередників, то буде голод, буде катастрофа, буде дефіцит, буде висока ціна, і все це згниє в нашій державі", - додав він.

Третім важливим гуманітарним питанням, за словами президента, є примусова депортація.

"Близько 500 тисяч людей були примусово депортовані до РФ або на окуповані частини Донбасу. Діти окремо, батьки окремо. Таких випадків дуже багато. Ми зверталися і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, і до ООН. Там, де у них є доступ, вони шукають цих людей. Ми шукаємо. Це складна історія, ми не можемо зайти в інтернет і знайти цих людей. У цих людей забрали паспорти, забрали телефони, тощо. Це глобальна проблема. Особисто я не можу знайти формат рішення цього питання. Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти на це питання", - сказав він.

Зеленський наголосив, що депортованих українців потрібно повернути додому, а коли це неможливо, то хоча б "повернути інформацію, де вони і що вони живі".