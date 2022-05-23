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Зеленский об обмене пленных: Мир должен не уговаривать Россию, а давить

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 23:24
Зеленский об обмене пленных: Мир должен не уговаривать Россию, а давить
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал важнейшими гуманитарными задачами Украины обмен пленными, предотвращение продовольственного кризиса в мире и помощь украинцам, принудительно депортированным в РФ и на оккупированные ею территории.

Источник: Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе

Прямая речь: "У нас несколько тысяч человек находятся в плену после заблокированного Мариуполя, заблокированной "Азовстали", они вывезены. Кроме того, с Донбасса были люди. Они сегодня в плену… Мы должны их обменять. Мы привлекли и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и многие страны".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что эти страны "пытаются разговаривать с Россией". По его словам, мир должен не уговаривать Россию, а "давить политически через любые рычаги – через мощный бизнес, через закрытие этого бизнеса, через нефтяное эмбарго, санкционные угрозы, бизнесовые".

По словам президента, Украина готова "хоть завтра" обменять пленных российских военных на украинцев.

Второй важной гуманитарной задачей он назвал предотвращение пищевого кризиса в мире.

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"Будет дефицит пищевой продукции из-за блокирования всех портов в нашем государстве. Сегодня заблокировано 22 миллиона тонн зерна, подсолнечника и т.д. Заблокировано РФ, которая контролирует полностью Черное и Азовское побережье… Вся бизнес-элита, политическая элита должна принимать меры, чтобы разблокировать это зерно, чтобы оно было вывезено в страны Африки, Азии, чтобы было людям что есть", - сказал Зеленский.

"Если не будет политических договоренностей с Россией из-за таких посредников, будет голод, будет катастрофа, будет дефицит, будет высокая цена, и все это сгниет в нашем государстве", - добавил он.

Третьим важным гуманитарным вопросом, по словам президента, является принудительная депортация.

"Около 500 тысяч человек были принудительно депортированы в РФ или на оккупированные части Донбасса. Дети отдельно, родители отдельно. Таких случаев очень много. Мы обращались и в Международный комитет Красного Креста, и в ООН. Там, где у них есть доступ, они ищут этих людей. Мы ищем. Это сложная история, мы не можем зайти в интернет и найти этих людей. У этих людей забрали паспорта, забрали телефоны и т.д. Это глобальная проблема. Лично я не могу найти формат решения этого вопроса. Я хотел бы обратить внимание международного сообщества на этот вопрос", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что депортированных украинцев нужно вернуть домой, а когда это невозможно, то хотя бы "вернуть информацию, где они и что они живы".

Темы: Зеленскийобменедадепортация
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