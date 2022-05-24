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Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії

Анастасія КалатурВівторок, 24 травня 2022, 00:30
Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії
ФОТО: GETTY

В МЗС РФ звинуватили західних політиків в тому, що вони  "погано вчилися у школі та не знають, що таке Росія", коли говорять про поразку РФ.

Джерело: глава МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ "РІА Новости" та "Лента"

Дослівно: "Кажуть, що Росія має "зазнати поразки", вони мають "перемогти Росію", домогтися того, щоб Росія "програла на полі бою"… Напевно, вони (політики) погано вчилися у школі. Роблять неправильні висновки зі свого розуміння минулого та того, що таке Росія".

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Що передувало:                         

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що стратегічна поразка Росії "очевидна", просто у боягузів з РФ немає сміливості, щоб це визнати.
  • Радник голови офісу президента Михайло Подоляк сказав, що  "у нас буде перемога тоді, коли Росія програє все, що вона має програти остаточно" і що "Україна є символом закінчення понтів Російської Федерації, з якими вони жили останні 20 років".

Теми: Росія
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