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Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России

Анастасия КалатурВторник, 24 мая 2022, 00:30
Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России
ФОТО: GETTY

В МИД РФ обвинили западных политиков в том, что они "плохо учились в школе и не знают, что такое Россия", когда говорят о поражении РФ.

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров, цитируемый росСМИ "РИА Новости" и "Лента"

Дословно: "Говорят, что Россия должна "терпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя"... Наверное, они (политики) плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия".

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Что предшествовало:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что стратегическое поражение России "очевидно", просто у трусов из РФ нет смелости, чтобы это признать.
  • Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "у нас будет победа тогда, когда Россия проиграет все, что она должна проиграть окончательно" и что "Украина является символом окончания понтов Российской Федерации, с которыми они жили последние 20 лет".

Темы: Росcия
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