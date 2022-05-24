Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России

В МИД РФ обвинили западных политиков в том, что они "плохо учились в школе и не знают, что такое Россия", когда говорят о поражении РФ.

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров, цитируемый росСМИ "РИА Новости" и "Лента"

Дословно: "Говорят, что Россия должна "терпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя"... Наверное, они (политики) плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия".

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