Росіяни створили вже два десятки своїх "комендатур" на Херсонщині та Запоріжжі

На Херсонщині та Запоріжжі росіяни створили вже 19 "комендатур".

Джерело: речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв

Дослівно: "Окупанти продовжують свої намагання організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Маємо інформацію про те, що на Херсонщині та Запоріжжі діють 19 "комендатур" загарбників".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що ворог створює систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах.