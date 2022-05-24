Росіяни створили вже два десятки своїх "комендатур" на Херсонщині та Запоріжжі
Вівторок, 24 травня 2022, 01:16
На Херсонщині та Запоріжжі росіяни створили вже 19 "комендатур".
Джерело: речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв
Дослівно: "Окупанти продовжують свої намагання організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Маємо інформацію про те, що на Херсонщині та Запоріжжі діють 19 "комендатур" загарбників".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що ворог створює систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах.
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