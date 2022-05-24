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Россияне создали уже два десятка своих "комендатур" на Херсонщине и Запорожье

Вторник, 24 мая 2022, 01:16

На Херсонщине и Запорожье россияне создали уже 19 "комендатур".

Источник: пресс-секретарь Запорожской ОВА Иван Арефьев

Дословно: "Оккупанты продолжают свои попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области. Есть информация о том, что на Херсонщине и Запорожье действуют 19 "комендатур" захватчиков".

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Напомним: Ранее сообщалось, что враг создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах.

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