Россияне создали уже два десятка своих "комендатур" на Херсонщине и Запорожье
Вторник, 24 мая 2022, 01:16
На Херсонщине и Запорожье россияне создали уже 19 "комендатур".
Источник: пресс-секретарь Запорожской ОВА Иван Арефьев
Дословно: "Оккупанты продолжают свои попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области. Есть информация о том, что на Херсонщине и Запорожье действуют 19 "комендатур" захватчиков".
Напомним: Ранее сообщалось, что враг создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах.
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