За день купили майже мільйон нових марок з російським воєнним кораблем
Вівторок, 24 травня 2022, 08:07
За день 23 травня люди розкупили 800 тисяч нових марок з російським воєнним кораблем.
Джерело: генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський
Дослівно: "Дякую ще раз тим тисячам людей, які прийшли сьогодні до нас в Укрпошта по всій країні. За день - було куплено біля 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп".
Нагадаємо: Дату старту продажу обрали не випадково — на 40 день з моменту потоплення легендарного крейсера "Москва".
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