За день купили майже мільйон нових марок з російським воєнним кораблем

За день 23 травня люди розкупили 800 тисяч нових марок з російським воєнним кораблем.

Джерело: генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

Дослівно: "Дякую ще раз тим тисячам людей, які прийшли сьогодні до нас в Укрпошта по всій країні. За день - було куплено біля 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп".

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Черга за марками на Майдані Незалежності в Києві ФОТО: ІГОР СМІЛЯНСЬКИЙ

Нагадаємо: Дату старту продажу обрали не випадково — на 40 день з моменту потоплення легендарного крейсера "Москва".

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