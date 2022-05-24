За день купили почти миллион новых марок с русским военным кораблем
Вторник, 24 мая 2022, 08:07
За день 23 мая люди раскупили 800 тысяч новых марок с русским военным кораблем.
Источник: генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский
Дословно: "Спасибо еще раз тем тысячам людей, которые пришли сегодня к нам в Укрпочту по всей стране. За день – было куплено около 800 тысяч марок, не считая конверты, футболки, открытки и тп".
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Напомним: Дату старта продаж выбрали не случайно – на 40 день с момента потопления легендарного крейсера "Москва".
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