За день купили почти миллион новых марок с русским военным кораблем

За день 23 мая люди раскупили 800 тысяч новых марок с русским военным кораблем.

Источник: генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский

Дословно: "Спасибо еще раз тем тысячам людей, которые пришли сегодня к нам в Укрпочту по всей стране. За день – было куплено около 800 тысяч марок, не считая конверты, футболки, открытки и тп".

Очередь за марками на Майдане Незалежности в Киеве ФОТО: ИГОРЬ СМЕЛЯНСКИЙ

Напомним: Дату старта продаж выбрали не случайно – на 40 день с момента потопления легендарного крейсера "Москва".

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