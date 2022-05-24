Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За день купили почти миллион новых марок с русским военным кораблем

Анастасия КалатурВторник, 24 мая 2022, 08:07

За день 23 мая люди раскупили 800 тысяч новых марок с русским военным кораблем.

Источник: генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский

Дословно: "Спасибо еще раз тем тысячам людей, которые пришли сегодня к нам в Укрпочту по всей стране. За день – было куплено около 800 тысяч марок, не считая конверты, футболки, открытки и тп".

Реклама:
Очередь за марками на Майдане Незалежности в Киеве
Очередь за марками на Майдане Незалежности в Киеве
ФОТО: ИГОРЬ СМЕЛЯНСКИЙ

Напомним: Дату старта продаж выбрали не случайно – на 40 день с момента потопления легендарного крейсера "Москва".

Читайте также: Марку "Русский военный корабль, иди нах*й" продали на аукционе за 5 млн гривен

Темы: кораблиУкрпочта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
корабли
ВМС уничтожили российский катер в Черном море во время попытки высадки оккупантов
Еще два судна успешно прошли по временному "зерновому коридору" – Зеленский
Россия держит в Черном море 12 "Калибров"
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: