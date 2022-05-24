У Придністров’ї заявили про новий "теракт" і звинуватили молдовських силовиків

У невизнаному Придністров'ї людину, пов'язану з "однією із силових структур Молдови", звинуватили в організації підпалу військкомату в Тирасполі вночі 13 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання NewsMaker.

23 травня так зване "міністерство" невизнаної республіки опублікувало сюжет під назвою "Диверсія і теракт в Тирасполі" про спільне "розслідування" різних силових структур Придністров'я.

У ньому стверджується, що військкомат у Тирасполі підпалили за завданням людини, пов'язаної із "силовою структурою Молдови".

Про це в сюжеті розповідає виконавець підпалу, якого подають як громадянина Молдови. Його затримали 18 травня у Тирасполі.

Як стверджується у відео, йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Також у відео сказано, що той самий "куратор" займався організацією фотозйомок за участю чоловіків у формі російських військових, а також просив знайти військовослужбовця з оперативної групи російських військ у Придністров’ї для того, щоб отримати необхідну йому інформацію.

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Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих.

7 травня у Придністров’ї повідомили про нові вибухи у селі неподалік від кордону з Україною.

"Європейська правда" записала відео з відповідями на запитання про Молдову, які зібрали в аудиторії. Текстова версія розмови - в статті Найважливіше про Молдову. Чому сусідня держава часом діє не так, як ми чекаємо.