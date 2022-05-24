Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Приднестровье заявили о новом "теракте" и обвинили молдавских силовиков

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 09:26

В непризнанном Приднестровье человека, связанного с "одной из силовых структур Молдовы", обвинили в организации поджога военкомата в Тирасполе ночью 13 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание NewsMaker.

23 мая так называемое "министерство" непризнанной республики опубликовало сюжет под названием "Диверсия и теракт в Тирасполе" о совместном "расследовании" различных силовых структур Приднестровья.

Реклама:

В нем утверждается, что военкомат в Тирасполе подожгли по заданию человека, связанного с "силовой структурой Молдовы".

Об этом в сюжете рассказывает исполнитель поджога, который подается как гражданин Молдовы. Он был задержан 18 мая в Тирасполе.

Как утверждается в видео, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ВИДЕО ДНЯ

Также в видео сказано, что тот же "куратор" занимался организацией фотосъемок с участием мужчин в форме российских военных, а также просил найти военнослужащего из оперативной группы российских войск в Приднестровье, чтобы получить необходимую ему информацию.

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

7 мая в Приднестровье сообщили о новых взрывах в селе недалеко от границы с Украиной.

"Европейская правда" записала видео с ответами на вопросы о Молдове, собранные у аудитории. Текстовая версия разговора – в статье Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ожидаем.

Темы: Приднестровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Приднестровье
СБУ задержала боевика, который пытался сбежать в Приднестровье
После победы Украины появится возможность урегулировать конфликт в Приднестровье – Санду
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: