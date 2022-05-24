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В Приднестровье заявили о новом "теракте" и обвинили молдавских силовиков

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 09:26

В непризнанном Приднестровье человека, связанного с "одной из силовых структур Молдовы", обвинили в организации поджога военкомата в Тирасполе ночью 13 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание NewsMaker.

23 мая так называемое "министерство" непризнанной республики опубликовало сюжет под названием "Диверсия и теракт в Тирасполе" о совместном "расследовании" различных силовых структур Приднестровья.

В нем утверждается, что военкомат в Тирасполе подожгли по заданию человека, связанного с "силовой структурой Молдовы".

Об этом в сюжете рассказывает исполнитель поджога, который подается как гражданин Молдовы. Он был задержан 18 мая в Тирасполе.

Как утверждается в видео, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Также в видео сказано, что тот же "куратор" занимался организацией фотосъемок с участием мужчин в форме российских военных, а также просил найти военнослужащего из оперативной группы российских войск в Приднестровье, чтобы получить необходимую ему информацию.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

7 мая в Приднестровье сообщили о новых взрывах в селе недалеко от границы с Украиной.

"Европейская правда" записала видео с ответами на вопросы о Молдове, собранные у аудитории. Текстовая версия разговора – в статье Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ожидаем.

Темы: Приднестровье
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