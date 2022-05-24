В ОП відповіли на кулуарні розмови в Давосі про "мир" з Кремлем: Україна не торгує суверенітетом

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував деяких учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, які в кулуарах говорять, що варто вже перестати стріляти, щоб повернутися до бізнесу з Росією.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Кажуть, у кулуарах ВЕФ вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росію. Це новий вірус сліпоти?".

Деталі: Подоляк підкреслив, що "Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець".

Представник ОП нагадав, що найкоротший шлях до закінчення війни – це зброя, гроші, ембарго.

Передісторія:

22 травня розпочався Світовий економічний форум у Давосі, на якому вперше після падіння комунізму немає ані російських олігархів чи бізнесменів, ані посадовців.

Раніше американське видання "The New York Times" у редакційній статті висловило думку, що зараз перемога України у війні з Росією виглядає нереалістичною і що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями.

На думку редакції NYT, якщо конфлікт призведе до реальних переговорів, "українським лідерам доведеться приймати болючі територіальні рішення, яких вимагатиме будь-який компроміс".