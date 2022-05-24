Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП відповіли на кулуарні розмови в Давосі про "мир" з Кремлем: Україна не торгує суверенітетом

Вівторок, 24 травня 2022, 12:20
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував деяких учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, які в кулуарах говорять, що варто вже перестати стріляти, щоб повернутися до бізнесу з Росією.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Кажуть, у кулуарах ВЕФ вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росію. Це новий вірус сліпоти?".

Деталі: Подоляк підкреслив, що "Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець".

Представник ОП нагадав, що найкоротший шлях до закінчення війни – це зброя, гроші, ембарго.

Передісторія: 

  • 22 травня розпочався Світовий економічний форум у Давосі, на якому вперше після падіння комунізму немає ані російських олігархів чи бізнесменів, ані посадовців.
  • Раніше американське видання "The New York Times" у редакційній статті висловило думку, що зараз перемога України у війні з Росією виглядає нереалістичною і що  Україні, можливо, доведеться поступитися територіями. 
  • На думку редакції NYT, якщо конфлікт призведе до реальних переговорів, "українським лідерам доведеться приймати болючі територіальні рішення, яких вимагатиме будь-який компроміс".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Офіс президентаУкраїнавійнаекономіка
Головне сьогодні

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу

Усі новини...
"Ми не женемося за строками": голова Радбезу РФ про цілі Путіна й війну в Україні
Керівник ГУР: У Росії можливий тіньовий, але не відкритий державний переворот
Шойгу заявив, що Захід хоче посварити Росію із "союзниками"
Шойгу заявив, що Росія гальмує з наступом в Україні спеціально
Останні новини
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрилися, ціни на ліки підскочили вп'ятеро
01:30
КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії
00:45
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, 15 загиблих
00:03
фотоЗалужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
23:59
Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ
23:23
Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський
23:08
Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ
23:04
ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій
22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
22:43
США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг
Усі новини...