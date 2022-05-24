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В ОП ответили на кулуарные разговоры в Давосе о "мире" с Кремлем: Украина не торгует суверенитетом

Вторник, 24 мая 2022, 12:20
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал некоторых участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах говорят, что стоит уже перестать стрелять, чтобы вернуться к бизнесу с Россией.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Говорят, в кулуарах ВЭФ хватает разговоров, не время ли прекратить огонь, договориться с Кремлем и вернуться к бизнесу с Россией. Это новый вирус слепоты?".

Детали: Подоляк подчеркнул, что "Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-нибудь мог наполнить свой кошелек".

Представитель ОП напомнил, что кратчайший путь к окончанию войны – это оружие, деньги, эмбарго.

Предыстория: 

  • 22 мая начался Всемирный экономический форум в Давосе, на котором впервые после падения коммунизма нет ни российских олигархов или бизнесменов, ни чиновников.
  • Ранее американское издание "The New York Times" в редакционной статье высказало мнение, что сейчас победа Украины в войне с Россией выглядит нереалистичной и что Украине, возможно, придется уступить территории.
  • По мнению редакции NYT, если конфликт приведет к реальным переговорам, "украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс".

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Темы: Офис президентаУкраинавойнаэкономика
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