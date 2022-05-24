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Пєсков про дипломата РФ із ООН, який звільнився через війну: Він проти нас

Альона Мазуренко Вівторок, 24 травня 2022, 14:00
Пєсков про дипломата РФ із ООН, який звільнився через війну: Він проти нас
ДМИТРО ПЄСКОВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає зрадником російського дипломата в ООН Бориса Бондарєва, який звільнився через війну з Україною.

Джерело: російське пропагандистське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Пан Бондарєв більше не з нами, скоріше він проти нас...

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Він засуджує події російського керівництва, а події російського керівництва підтримуються майже всім населенням нашої країни.

Отже, цей пан виступив проти спільної консолідованої думки нашої країни".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Російський дипломат при ООН, радник Борис Бондарєв, підтвердив правдивість своєї заяви про відставку, у якій він засуджує війну РФ проти України і критикує режим Путіна.
  • Це перший дипломат, який висловив протест проти вищого керівництва Росії.
  • 23 травня в експертних та дипломатичних колах у Женеві почали поширювати заяву нібито від імені Бондарєва про його звільнення, проте автентичність цієї заяви спершу неможливо було підтвердити. 

Теми: РосіяООН
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