Пєсков про дипломата РФ із ООН, який звільнився через війну: Він проти нас

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає зрадником російського дипломата в ООН Бориса Бондарєва, який звільнився через війну з Україною.

Джерело: російське пропагандистське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Пан Бондарєв більше не з нами, скоріше він проти нас...

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Він засуджує події російського керівництва, а події російського керівництва підтримуються майже всім населенням нашої країни.

Отже, цей пан виступив проти спільної консолідованої думки нашої країни".

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