Песков о дипломате РФ с ООН, который уволился из-за войны: Он против нас

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает предателем российского дипломата в ООН Бориса Бондарева, который уволился из-за войны с Украиной.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас...

Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны".

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