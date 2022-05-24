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Песков о дипломате РФ с ООН, который уволился из-за войны: Он против нас

Алена МазуренкоВторник, 24 мая 2022, 14:00
Песков о дипломате РФ с ООН, который уволился из-за войны: Он против нас
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает предателем российского дипломата в ООН Бориса Бондарева, который уволился из-за войны с Украиной.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"  

Прямая речь: "Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас...

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Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны".

Предыстория: 

  • Российский дипломат при ООН, советник Борис Бондарев, подтвердил правдивость своего заявления об отставке, в котором он осуждает войну РФ против Украины и критикует режим Путина. Это первый дипломат, выразивший протест против высшего руководства России.
  • днем ​​23 мая в экспертных и дипломатических кругах в Женеве начали распространять заявление якобы от имени Бондарева о его увольнении, однако подлинность этого заявления сначала невозможно было подтвердить.

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Темы: РосcияООН
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