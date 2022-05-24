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Окупанти обстріляли Миколаївщину: 15 поранених

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 15:51
Фото з Telegram Замазєєвої

Російські військові обстріляли Миколаївську область, у результаті чого за минулу добу 15 людей отримали поранення.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву і населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає".

Деталі: За словами голови облради, усіх постраждалих доставили до медзакладів, вони отримують необхідну допомогу.

Загалом станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебуває 162 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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