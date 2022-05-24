Окупанти обстріляли Миколаївщину: 15 поранених
Вівторок, 24 травня 2022, 15:51
Російські військові обстріляли Миколаївську область, у результаті чого за минулу добу 15 людей отримали поранення.
Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram
Пряма мова Замазєєвої: "Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву і населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає".
Реклама:
Деталі: За словами голови облради, усіх постраждалих доставили до медзакладів, вони отримують необхідну допомогу.
Загалом станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебуває 162 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.