Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 раненых
Вторник, 24 мая 2022, 15:51
Российские военные обстреляли Николаевскую область, в результате чего за минувшие сутки 15 человек получили ранения.
Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram
Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет".
Детали: По словам главы облсовета, всех пострадавших доставили в медучреждения, они получают необходимую помощь.
В общем по состоянию на утро 24 мая в николаевских больницах находятся 162 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.
ВИДЕО ДНЯ