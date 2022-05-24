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Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 раненых

Ирина БалачукВторник, 24 мая 2022, 15:51
Фото с Telegram Замазеевой

Российские военные обстреляли Николаевскую область, в результате чего за минувшие сутки 15 человек получили ранения.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет".

Детали: По словам главы облсовета, всех пострадавших доставили в медучреждения, они получают необходимую помощь.

В общем по состоянию на утро 24 мая в николаевских больницах находятся 162 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.

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Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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