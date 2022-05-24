Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 раненых

Ирина БалачукВторник, 24 мая 2022, 15:51
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 раненых
Фото с Telegram Замазеевой

Российские военные обстреляли Николаевскую область, в результате чего за минувшие сутки 15 человек получили ранения.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет".

Реклама:

Детали: По словам главы облсовета, всех пострадавших доставили в медучреждения, они получают необходимую помощь.

В общем по состоянию на утро 24 мая в николаевских больницах находятся 162 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.

Темы: Николаевская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: