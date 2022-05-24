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Запорізька область: окупанти вдруге викрали голову Кирилівської громади

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 17:55
Іван Малєєв, фото Запорізької ОДА

У Запорізькій області окупанти повторно взяли у полон голову Кирилівської громади Івана Малєєва, який вже перебував у полоні у квітні та був звільнений, а також його заступника Ігоря Коробку.

Джерело: Запорізька обласна державна адміністрація з посиланням на голову Мелітопольської РДА Ігоря Судакова

Дослівно: "Сьогодні, 24 травня, зухвало та цинічно було викрадено керівників Кирилівської селищної ради.

За повідомленням голови Мелітопольської РДА Ігоря Судакова, близько шостої ранку з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку.

Також викрадено директора місцевого будинку культури (КЗ "Центр культури, дозвілля та мистецької освіти") Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП".

Що передувало: Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, був викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.

25 квітня голова Асоціації міст України мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення Малєєва з полону.

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Теми: Запорізька областьполонені
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