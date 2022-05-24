Запорожская область: оккупанты снова похитили главу Кирилловской общины

В Запорожской области оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.

Источник: Запорожская областная государственная администрация со ссылкой на главу Мелитопольской РГА Игоря Судакова

Дословно: "Сегодня, 24 мая, дерзко и цинично были похищены руководители Кирилловского поселкового совета.

По сообщению председателя Мелитопольской РГА Игоря Судакова, около шести утра из собственного дома похищен руководитель общины Иван Малеев. После этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробку. Обоих с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.

Также похищена директор местного дома культуры (КЗ "Центр культуры, досуга и художественного образования") Светлана Шиян. Известно, что оккупанты ограбили администрацию общины и ЦНАП".

Что предшествовало: Иван Малеев, председатель Кирилловского поссовета, был похищен российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов о сотрудничестве.

25 апреля глава Ассоциации городов Украины мэр Киева Виталий Кличко сообщил об освобождении Малеева из плена.