Запорожская область: оккупанты снова похитили главу Кирилловской общины

В Запорожской области оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.

Источник: Запорожская областная государственная администрация со ссылкой на главу Мелитопольской РГА Игоря Судакова

Дословно: "Сегодня, 24 мая, дерзко и цинично были похищены руководители Кирилловского поселкового совета.

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По сообщению председателя Мелитопольской РГА Игоря Судакова, около шести утра из собственного дома похищен руководитель общины Иван Малеев. После этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробку. Обоих с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.

Также похищена директор местного дома культуры (КЗ "Центр культуры, досуга и художественного образования") Светлана Шиян. Известно, что оккупанты ограбили администрацию общины и ЦНАП".

Что предшествовало: Иван Малеев, председатель Кирилловского поссовета, был похищен российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов о сотрудничестве.

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25 апреля глава Ассоциации городов Украины мэр Киева Виталий Кличко сообщил об освобождении Малеева из плена.