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Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Світлана КізіловаВівторок, 24 травня 2022, 20:44
Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією
Володимир Зеленський, скрин з відео NHK

Президент Володимир Зеленський наголосив, що поки РФ не буде витіснена з територій, які захопила після 24 лютого, переговорів з Москвою бути не може.

Джерело: інтерв'ю глави держави японському виданню NHK

Деталі: Зеленський пояснив, що наразі вторгнення в Україну триває, і є території, які росіяни загарбали після 24 лютого. Й допоки ці землі не будуть повернуті під контроль Києва, говорити з російською стороною не стануть.

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Пряма мова: "Ми повернемо території, які були захоплені (окупантами - УП) після 24 лютого, а потім повернемося до столу переговорів з Росією".

Деталі: Президент спрогнозував, що переговори з РФ про припинення вогню будуть складними.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з Володимиром Путіним, лише якщо на них обговорюватиметься припинення війни, яку Росія почала проти України.

Теми: переговориРосіяЗеленськийвійна
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