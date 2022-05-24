Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пока РФ не будет вытеснена с захваченных после 24 февраля территорий, переговоров с Москвой быть не может.

Источник: интервью главы государства японскому изданию NHK

Детали: Зеленский пояснил, что в настоящее время вторжение в Украину продолжается, и есть территории, которые россияне захватили после 24 февраля. Пока эти земли не будут возвращены под контроль Киева, говорить с российской стороной не станут.

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Прямая речь: "Мы вернем территории, которые были захвачены (оккупантами – УП) после 24 февраля, а затем вернемся за стол переговоров с Россией".

Детали: Президент спрогнозировал, что переговоры с РФ о прекращении огня будут сложными.

Напомним:

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Президент Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным только в том случае, если на них будет обсуждаться прекращение войны, которую Россия начала против Украины.