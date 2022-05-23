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Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 21:55
Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, лише якщо на них обговорюватиметься припинення війни, яку Росія почала проти України.

Джерело: Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі

Пряма мова: "У них така структура прийняття рішень в державі, що без нього (Путіна – ред.) ніякі рішення не приймаються. Всі інституції у них об’єднані одним рішенням – рішенням президента РФ.

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І якщо ми говоримо про конкретне рішення щодо припинення війни, то без нього цього рішення не буде, не обійдеться без зустрічі з президентом РФ.

А після того, що вони наробили, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками нема і не буде.

Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із РФ, крім як з президентом РФ. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 21 травня Зеленський заявив, що порядок денний двосторонніх переговорів із Путіним і навіть сам факт цих переговорів залежатиме від часу їх проведення і поведінки Росії.

Передісторія: 

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Теми: ЗеленськийПутінвійна
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