Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ

Потрібен час і дуже багато зусиль з українського боку, щоб переломити перевагу Росії на війні в кількості техніки і озброєння.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка у них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов’янськ – окупанти хочуть зруйнувати там все.

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Але у перехватах їхніх розмов ми чуємо, що вони прекрасно усвідомлюють, що ця війна для Росії не має сенсу, і що стратегічно у їхньої армії немає шансів.

Але потрібен час і ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити їхню перевагу в кількості техніки і озброєння".

Деталі: Президент також повідомив, що з початку війни Збройні сили України деокупували вже 1016 населених пунктів.

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Що передувало: 23 травня Зеленський заявив, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських.