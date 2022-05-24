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Зеленский: Нужно время и много усилий, чтобы переломить преимущество РФ

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 23:08
Владимир Зеленский, фото ОП

Потребуется время и очень много усилий с украинской стороны, чтобы переломить преимущество России на войне в количестве техники и вооружения.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сейчас на Донбассе ситуация очень сложная. Фактически туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все.

Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет, что эта война для России не имеет смысла, и что стратегически у их армии нет шансов.

Но нужно время и еще очень много усилий нашего народа, чтобы переломить их преимущество в количестве техники и вооружения".

Детали: Президент также сообщил, что с начала войны Вооруженные силы Украины деоккупировали уже 1016 населенных пунктов.

Что предшествовало: 23 мая Зеленский заявил, что на Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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