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Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ

Вівторок, 24 травня 2022, 23:59

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу спробував пояснити невдачі російської армії в Україні тим, що нібито саме так і планувалося. Президент Володимир Зеленський вважає такі виправдання неадекватними.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: 24 травня Шойгу заявив, що Росія буцімто спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".

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Пряма мова Зеленського: "З Росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії.

Після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого , ніж стверджувати, буцімто так і планувалося.

Майже 30 тисяч убитих російських солдатів, більше 200 збитих літаків , тисячі втрачених російських танків, бронемашин на їхньої техніки, майже повністю витрачений російський боєзапас ракет.

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Все це вони хочуть перекрити брехнею про те, що вони воюють не на повну силу. Жалюгідно".

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